уровняйте пожалуйста HNO3+AL2O3=AL(NO3)3+H2O

Химия
уровняйте пожалуйста HNO3+AL2O3=AL(NO3)3+H2O
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 6HNO3+AL2O3=2AL(NO3)3+3H2O
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