Диме и маме вместе 40 лет, Диме и папе-42 года, а Диме, маме и папе вместе 74 года. Сколько лет каждому?

Математика
Диме и маме вместе 40 лет, Диме и папе-42 года, а Диме, маме и папе вместе 74 года. Сколько лет каждому?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)74-40=34(года)-папе 2)42-34=8(лет)-Диме 3)40-8=32(года)-маме Ответ:папе-34,Диме-8,маме-32
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