Диме и маме вместе 40 лет, Диме и папе-42 года, а Диме, маме и папе вместе 74 года. Сколько лет каждому?

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Диме и маме вместе 40 лет, Диме и папе-42 года, а Диме, маме и папе вместе 74 года. Сколько лет каждому?

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