Диме и маме вместе 40 лет, Диме и папе-42 года, а Диме, маме и папе вместе 74 года. Сколько лет каждому?
Математика
Диме и маме вместе 40 лет, Диме и папе-42 года, а Диме, маме и папе вместе 74 года. Сколько лет каждому?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)74-40=34(года)-папе 2)42-34=8(лет)-Диме 3)40-8=32(года)-маме Ответ:папе-34,Диме-8,маме-32
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Рамка площадью 150см2(в квадрате), содержащая 50 витков проволоки, равномерно вращается со скоростью 120 оборотов/мин в однородном магнитном поле с...
Геометрия
если через точку А провести прямую,то пересечется ли она с окружностью?если пересечется,то сколько будет точек пересечения?