Рамка площадью 150см2(в квадрате), содержащая 50 витков проволоки, равномерно вращается со скоростью 120 оборотов/мин в однородном магнитном поле с магнитной индукцией 0,80 Тл. Найти амплитуду ЭДС индукии в рамке.

Физика

Рамка площадью 150см2(в квадрате), содержащая 50 витков проволоки, равномерно вращается со скоростью 120 оборотов/мин в однородном магнитном поле с магнитной индукцией 0,80 Тл. Найти амплитуду ЭДС индукии в рамке.

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