1.Площадь нижней грани прямоугольного параллелепипеда равна 800 см2. Определите высоту этого параллелепипеда, если его обьём равен 24000 см3 ? 2.решить уравнение (y+19)*5-16=139 и (Х-480):6*89=165
Математика
1.Площадь нижней грани прямоугольного параллелепипеда равна 800 см2. Определите высоту этого параллелепипеда, если его обьём равен 24000 см3 ? 2.решить уравнение (y+19)*5-16=139 и (Х-480):6*89=165
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.24000:800=30 см высота параллелепипеда 2.(y+19)*5-16=139 5y+95-16=139 5y=139+16-95 5y=60 y=12
Гость:
2.(у+19)*5-16=139 у+19*5=139-16 у+19*5=123 у+19=123/5 у+19=24,6 у=24,6-19 у=5,6 Ответ:у=5,6
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