1.Площадь нижней грани прямоугольного параллелепипеда равна 800 см2. Определите высоту этого параллелепипеда, если его обьём равен 24000 см3 ? 2.решить уравнение (y+19)*5-16=139 и (Х-480):6*89=165

Математика

1.Площадь нижней грани прямоугольного параллелепипеда равна 800 см2. Определите высоту этого параллелепипеда, если его обьём равен 24000 см3 ? 2.решить уравнение (y+19)*5-16=139 и (Х-480):6*89=165

Автор: Гость