на изготовление 200 деталей первый рабочий затратил времени на 10 мин меньше ,чем второй на изготовление 360 такихже деталей ,сколько деталей изготавливает первый рабочий в минуту ,если второй рабочий мзготавливает в минуту...

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на изготовление 200 деталей первый рабочий затратил времени на 10 мин меньше ,чем второй на изготовление 360 такихже деталей ,сколько деталей изготавливает первый рабочий в минуту ,если второй рабочий мзготавливает в минуту на 2 детали меньше

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