на изготовление 200 деталей первый рабочий затратил времени на 10 мин меньше ,чем второй на изготовление 360 такихже деталей ,сколько деталей изготавливает первый рабочий в минуту ,если второй рабочий мзготавливает в минуту...
Алгебра
на изготовление 200 деталей первый рабочий затратил времени на 10 мин меньше ,чем второй на изготовление 360 такихже деталей ,сколько деталей изготавливает первый рабочий в минуту ,если второй рабочий мзготавливает в минуту на 2 детали меньше
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х дет/мин скорость работы первого рабочего, тогда второй х+2 дет/мин время, которое потратил 1 рабочий - 200/х время, которое потратил 2 рабочий - 360/(х+2) известно, что 1 рабочий потратил на 10 меньше. Составляю уравнение 10 + 200/х=360/(Х+2) 10х^2-140х+400=0 х^2-14х+40=0 Д=36 х1=(14+6)/2=10 х2=(14-6)/2=4 10 дет/мин скорость первого, тогда скорость второго 10+2=12 дет/мин 4 дет/мин скорость первого, тогда скорость второго 4+2=6 дет/мин Ответ: 10 дет/мин. 4 дет/мин P.S. выполнив элементарную проверку можно увидеть, что оба ответа подходят
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