какие взаимосвязи существуют между литосферой и гидросферы?

Українська література
какие взаимосвязи существуют между литосферой и гидросферы?
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