Представь , что тебя пригласили на день рождение к однокласснице . Подумай как ты поздравишь, что пожелаешь , как вручишь подарок. Составь с помощью опорных слов диалог. Запиши.Опорные слова: поздравляю, приятно, очень рад, дар...

Гость: Гость:

Я: Поздравляю тебя С днем рожденья, красавица! Ведь в этот день, твой день, ты благоухаешь, как никогда! Я желаю тебе всего самого прекрасного и замечательного, что есть на белом свете. Ведь ты этого заслуживаешь больше всех! Я дарю тебе этот подарок, и надеюсь, что он подарит тебе и твоим близким улыбки! Ну а особенно, тебе! Одноклассница: Спасибо большое! Приятно слышать такие теплые и искренние слова! Подарок замечателен! Спасибо! Спасибо огромное! Я рада ,что ты что пришла! Я: Пожалуйста! Большая честь побывать на твоем Дне Рожденье! Надеюсь, торт будет вкусным? Одноклассница: Все самое лучшее для лучших гостей!