Представь , что тебя пригласили на день рождение к однокласснице . Подумай как ты поздравишь, что пожелаешь , как вручишь подарок. Составь с помощью опорных слов диалог. Запиши.Опорные слова: поздравляю, приятно, очень рад, дар...
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Представь , что тебя пригласили на день рождение к однокласснице . Подумай как ты поздравишь, что пожелаешь , как вручишь подарок. Составь с помощью опорных слов диалог. Запиши.Опорные слова: поздравляю, приятно, очень рад, дарю,желаю, пожалуйста, спасибо.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я: Поздравляю тебя С днем рожденья, красавица! Ведь в этот день, твой день, ты благоухаешь, как никогда! Я желаю тебе всего самого прекрасного и замечательного, что есть на белом свете. Ведь ты этого заслуживаешь больше всех! Я дарю тебе этот подарок, и надеюсь, что он подарит тебе и твоим близким улыбки! Ну а особенно, тебе! Одноклассница: Спасибо большое! Приятно слышать такие теплые и искренние слова! Подарок замечателен! Спасибо! Спасибо огромное! Я рада ,что ты что пришла! Я: Пожалуйста! Большая честь побывать на твоем Дне Рожденье! Надеюсь, торт будет вкусным? Одноклассница: Все самое лучшее для лучших гостей!
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