Помогите:) а) Напишите молекулярные формулы содинений: оксида йода (VII) , оксида цезия (I) , сернистой кислоты , йодоводородной кислоты, гидроксида бария, фосфата магния. б) Определите степень окисления элементов в соединениях...
Химия
Помогите:) а) Напишите молекулярные формулы содинений: оксида йода (VII) , оксида цезия (I) , сернистой кислоты , йодоводородной кислоты, гидроксида бария, фосфата магния. б) Определите степень окисления элементов в соединениях : Mn2O3, Cr2(SO4)3, H2SiO3, Sn(OH)2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
a) I2O7,Cs2O, H2SO3, HI, Ba(OH)2, Mg3(PO4)2 b) Mn+7 2O-2 3 Cr+32(S+6O-24)3 H+12Si+4O-23 Sn+2(O-2H+1)2
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