Точки А, В и С делят окружность с центром О на три дуги: АВ, ВС и АС, градусные меры которых относятся как 7 : 5 : 6. Найдите углы АВС, ВАС, АОВ.И рисунок и решение пожалуйста.
Геометрия
Точки А, В и С делят окружность с центром О на три дуги: АВ, ВС и АС, градусные меры которых относятся как 7 : 5 : 6. Найдите углы АВС, ВАС, АОВ.И рисунок и решение пожалуйста.
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