запишите фразеологизма подберите синонимы и 2 предложения с фразеологизмами. сломя голову,засучив рукава,без году неделя,повесит нос,след простыл,во все лопатки.зарубить на носу,рукой подать,намотать на ус,бить баклуши.
Русский язык
запишите фразеологизма подберите синонимы и 2 предложения с фразеологизмами. сломя голову,засучив рукава,без году неделя,повесит нос,след простыл,во все лопатки.зарубить на носу,рукой подать,намотать на ус,бить баклуши.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
сломя голову - без оглядки, во весь опор, во все лопатки засучив рукава - не покладая рук, не жалея сил без году неделя - недавно повесит нос - понурить голову след простыл - ни слуху ни духу, как корова языком слизала, словно ветром сдуло, поминай как звали во все лопатки - очертя голову, во всю прыть зарубить на носу - завязать узелок, зафиксировать в памяти рукой подать - в трёх шагах, под самым носом намотать на ус - зарубить на носу, завязать узелок бить баклуши - валять дурака 1) "Хватит бить баклуши! Марш на огород!" - сказала бабушка, и мы поняли, что спорить бесполезно. 2) До озера было рукой подать, и скоро мы уже весело плескались в прозрачной воде. 3) Они летели сломя голову, но всё равно опоздали к обеду.
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