скажите как это белый как мел ... молчит как рыба...поёт как соловей...неуклюжий как медведь...блестит как ( ) упрямый как осёл. ...
Математика
скажите как это белый как мел ... молчит как рыба...поёт как соловей...неуклюжий как медведь...блестит как ( ) упрямый как осёл. что тут ( )
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По моему: ..Блестит как алмаз....
Гость:
белый как мел - очень, очень бледный..предобморочное состояние молчит как рыба - партизан, силой инфармацию не вытянешь поёт как соловей-очень красивый голос у поющего неуклюжий как медведь- не лавирует идёт на пробой блестит как (солнце ) упрямый как осёл- если слазал нет, то будет на своём мнениии, даже если не прав и ему потом хуже от этого будет, но все равно мнение не поменяет
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