скажите как это                      белый как мел  ... молчит как рыба...поёт как соловей...неуклюжий как  медведь...блестит как (   )  упрямый как осёл.                                                                         ...

Гость: Гость:

белый как мел - очень, очень бледный..предобморочное состояние молчит как рыба - партизан, силой инфармацию не вытянешь поёт как соловей-очень красивый голос у поющего неуклюжий как медведь- не лавирует идёт на пробой блестит как (солнце ) упрямый как осёл- если слазал нет, то будет на своём мнениии, даже если не прав и ему потом хуже от этого будет, но все равно мнение не поменяет