Студент строительного института за 5 лет учебы сдал 25 экзаменов. В каждом следующем году он сдавал экзаменов больше, чем в предыдущем. Сколько было экзаменов на четвертом курсе, если на 5 курсе он сдал в 4 раза больше экзамено...

Гость: Гость:

Пусть на 1 курсе студет сдал Х экзаменов, тогда на 5 курсе он сдал 4Х экзаменов.Обозначим сумму экзаменов Y₁ , Y₂ , Y₃ , которые он сдал на 2, 3 и 4 курсах через Y. тогда Х + 4Х + Y = 25, где Х, Y ∈ Z и 1 < Х < 5, 5 ≤ Y ≤ 20 упростим 5 Х + Y = 25 Y = 25 - 5 Х Y = 5 (5 - Х) => Y ÷ 5 => Y∈{ 5 ; 10 ; 15 ; 20} Итак, ещё раз посмотрим, какими могут быть Х и Y: 1 < Х < 5 , Y∈{ 5 ; 10 ; 15 ; 20}. Пусть Х=2 (1 курс) , тогда, 4Х = 8 (5 курс), тогда Y = 5 (5 - 2) = 15. т.е. Y₁ + Y₂ + Y₃ = 15, причем Y₁ < Y₂ < Y₃ и Y₁ , Y₂ , Y₃ больше 2 и меньше 8. Такими числами могут быть только 3, 5 и 7. Т.о. распределение экзаменов по курсам: 1 курс - 2 2 курс - 3 3 курс - 5 4 курс - 7 5 курс - 8 Проверка: 2 < 3 < 5 < 7 < 8 (верно) 5 курс - 8, 1 курс - 2 -> 8:2 = 4 (верно) 2 + 3 + 5 + 7 + 8 = 25 (верно) Ответ: на четвертом курсе студент сдал 7 экзаменов.