Что происходит со скоростью автомобиля, если сила трения совершает работу.

Физика
Что происходит со скоростью автомобиля, если сила трения совершает работу.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
если сила трения совершает работу и она не уравновешена другими силами, то автомобиль движется равноускоренно или равнозамедленно СКОРОСТЬ увеличивается или уменьшается и она уравновешена другими силами, то автомобиль движется равномерно СКОРОСТЬ не меняется -с постоянной скоростью
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
запишите фразеологизма подберите синонимы и 2 предложения с фразеологизмами. сломя голову,засучив рукава,без году неделя,повесит нос,след простыл,в...
Ответить
Математика
скажите как это                      белый как мел  ... молчит как рыба...поёт как соловей...неуклюжий как  медведь...блестит как (   )  упрямый ка...
Ответить
Обществознание
Итоги реформы отмены крупостного права:положительные и отрицательные черты
Ответить
Геометрия
Точки А, В и С делят окружность с центром О на три дуги: АВ, ВС и АС, градусные меры которых относятся как  7 : 5 : 6.  Найдите углы АВС, ВАС, АОВ....
Ответить
Химия
Помогите:) а) Напишите молекулярные формулы содинений: оксида йода (VII) , оксида цезия (I) , сернистой кислоты , йодоводородной кислоты, гидроксид...
Ответить