Что происходит со скоростью автомобиля, если сила трения совершает работу.

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если сила трения совершает работу и она не уравновешена другими силами, то автомобиль движется равноускоренно или равнозамедленно СКОРОСТЬ увеличивается или уменьшается и она уравновешена другими силами, то автомобиль движется равномерно СКОРОСТЬ не меняется -с постоянной скоростью