Помогите вот задание:  Запиши фамилии писателей трёх писавших о детях и про детей! 

Литература
Помогите вот задание:  Запиши фамилии писателей трёх писавших о детях и про детей! 
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Адулла Авлони Владислав Крапивин Анатолий Георгиевич Алексин
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