как расставить скобки в примере 75:5+10*2=10
Алгебра
как расставить скобки в примере 75:5+10*2=10
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
первую скобку поставить перед 5, а вторую после 10. Итого: 75:(5+10)*2=10
Гость:
75:(5+10)*2=10!!!!!!!!!!!!!!!
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