2х(в квадрате)у-2у(в кубе)
Алгебра
2х(в квадрате)у-2у(в кубе)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2yx^2 - 2y^3 = 2y(x^2 - y^2) = 2y(x-y)(x+y)
Гость:
2х^2у - 2у^3=2y(x^2 - y^2)=2y(x - y)(x + y)
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