разложите на множители 2p(в квадрате) -98a(в квадрате)
Математика
разложите на множители 2p(в квадрате) -98a(в квадрате)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2p^2 - 98a^2 = 2(p^2 - 49a^2) = 2(p - 7a)(p + 7a)
Гость:
по формуле разности квадратов : a^2 - b^2 = (a-b)(a+b) 2p^2 - 98a^2 = 2(p^2 - 49a^2) = 2(p - 7a)(p + 7a)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Литература
Биология
Половая система , состоящая из половых органов впервые появляется у: а)Плоских червей б)Круглых червей в)Круглоротых