разложите на множители 2p(в квадрате) -98a(в квадрате)

Математика
разложите на множители 2p(в квадрате) -98a(в квадрате)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2p^2 - 98a^2 = 2(p^2 - 49a^2) = 2(p - 7a)(p + 7a)
Гость:
по формуле разности квадратов : a^2 - b^2 = (a-b)(a+b) 2p^2 - 98a^2 = 2(p^2 - 49a^2) = 2(p - 7a)(p + 7a)
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