на мороженое истратили 4/15 имевшихся денег,а на блокнот -3/11 остатка.Сколько рублей осталосьпосле этого,если за блокнот заплатили 6 рублей?

Гость: Гость:

считаем 3/11 =6 рублей отсюда следует что всего было 6*11/3=22 рубля осталось после покупки мороженного 1-4/15=11/15 -остаток после мороженного считаем изначальное кол-во рублей 22*15/11=30 считаем потраченное на мороженное 30*4/15=8рублей считаем остаток после покупок 30-8-6=16рублей