на мороженое истратили 4/15 имевшихся денег,а на блокнот -3/11 остатка.Сколько рублей осталосьпосле этого,если за блокнот заплатили 6 рублей?
Математика
на мороженое истратили 4/15 имевшихся денег,а на блокнот -3/11 остатка.Сколько рублей осталосьпосле этого,если за блокнот заплатили 6 рублей?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
считаем 3/11 =6 рублей отсюда следует что всего было 6*11/3=22 рубля осталось после покупки мороженного 1-4/15=11/15 -остаток после мороженного считаем изначальное кол-во рублей 22*15/11=30 считаем потраченное на мороженное 30*4/15=8рублей считаем остаток после покупок 30-8-6=16рублей
Гость:
х-всего денег 4/15х - в 1 раз х-4/15х=11/15х - ост. 11/15х*3/11=3/15х за блокнот 3/15х=6 х=30 всего 4/15*30=8 р. в 1 раз 30-8-6=16 р. осталось
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