Во сколько раз увеличится однозначное число, если к нему справа приписать такое же число? В ответе укажи только число.
Математика
Во сколько раз увеличится однозначное число, если к нему справа приписать такое же число? В ответе укажи только число.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
в 11 раз 3 33 2 22 4 44 7 77 8 88
Гость:
В 11 раз. Например 11, 22, 33, 44 и.т.д. если к 3 приписать 3 получится 33. а 3*11=33
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