Мне очень нужны какие-нибудь викторины на тему "птицы" по биологии.

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Викторина «Птицы» 1. Какая птица поет только высоко в небе? (Жаворонок) 2. Какая птица поет… хвостом? (Бекас) 3. Какая птица шипит змеей? (Вертишейка) 4. Какая птица может летать хвостом вперед? (Колибри) 5. Какую птичку зовут так же, как и мальчишку? (Славка) 6. Какую утку зовут так же, как и известного русского писателя? (Гоголь) 7. Имя, какой птицы связано с лошадью? (Конек) 8. Какие птицы называются так же, как и грибы? Подсказка: ядовитые грибы. (Поганки). 9. Какая птица выводит птенцов зимой? А) Полярная сова Б) Клест (Х) В) Снегирь 10. Умеет ли петь сорока? А) Да, но поет она редко и тихо (Х) Б) Нет, её щебетание – крик, а не пение В) Сорока – известная среди любителей певчая птица 11.Птенцв какой птицы плавают, сидя на спине у мамы? А) Кряквы Б) Пингвина В) Чомги (Х) 12. Кто спит в полете? А) Стриж (Х) Б) Голубь В) Дятел