подберите антоним к слову наседать
Русский язык
подберите антоним к слову наседать
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
наседать - отступать ================================================================
Гость:
наседать, т.е. нападать, прижимать и т.д. антоним: отступать
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