Вспомните высказывания русских писателей о русском языке? не мение 6 высказываней  

Русский язык
Вспомните высказывания русских писателей о русском языке? не мение 6 высказываней  
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Русский язык — это прежде всего Пушкин — неру­шимый причал русского языка. Это Лермонтов, Лев Толстой, Лесков, Чехов, Горький.                                                                                                                А.Я.Толстой Язык, которым Российская держава великой части света повелевает, по его могуществу имеет природное изобилие, красоту и силу, чем ни единому европейско­му языку не уступает. И для того нет су мнения, чтобы российское слово не могло приведено быть в такое со­вершенства, каковому в других удивляемся.                                                                      М. В. Ломоносов   Наш русский язык, более всех новых, может быть, способен приблизиться к языкам классическим по своему богатству, силе, свободе расположения, обилию форм.                                                                                 Я. А. Добролюбов    Что русский язык — один из богатейших языков в мире, в этом нет никакого сомнения.                                                                           В. Г. Белинский   Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о судьбах моей родины — ты один мне поддержка и опо­ра, о великий, могучий, правдивый и свободный рус­ский язык!., нельзя верить, чтобы такой язык не был дан великому народу!                                                                                                  И. С. Тургенев  Дивишься драгоценности нашего языка: что ни звук, то и подарок: все зернисто, крупно, как сам жем­чуг, и, право, иное названье еще драгоценней самой вещи.                                                                                              Н. В. Гоголь
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