Вспомните высказывания русских писателей о русском языке? не мение 6 высказываней
Русский язык
Вспомните высказывания русских писателей о русском языке? не мение 6 высказываней
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Русский язык — это прежде всего Пушкин — нерушимый причал русского языка. Это Лермонтов, Лев Толстой, Лесков, Чехов, Горький. А.Я.Толстой Язык, которым Российская держава великой части света повелевает, по его могуществу имеет природное изобилие, красоту и силу, чем ни единому европейскому языку не уступает. И для того нет су мнения, чтобы российское слово не могло приведено быть в такое совершенства, каковому в других удивляемся. М. В. Ломоносов Наш русский язык, более всех новых, может быть, способен приблизиться к языкам классическим по своему богатству, силе, свободе расположения, обилию форм. Я. А. Добролюбов Что русский язык — один из богатейших языков в мире, в этом нет никакого сомнения. В. Г. Белинский Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о судьбах моей родины — ты один мне поддержка и опора, о великий, могучий, правдивый и свободный русский язык!., нельзя верить, чтобы такой язык не был дан великому народу! И. С. Тургенев Дивишься драгоценности нашего языка: что ни звук, то и подарок: все зернисто, крупно, как сам жемчуг, и, право, иное названье еще драгоценней самой вещи. Н. В. Гоголь
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Перевернули листы бумаги с изображениями трёх фигур: треугольника, пятиугольника и шестиугольника. Помоги найти лист с изображением треугольника, е...
Русский язык