Вспомните высказывания русских писателей о русском языке? не мение 6 высказываней  

Гость: Гость:

Русский язык — это прежде всего Пушкин — неру­шимый причал русского языка. Это Лермонтов, Лев Толстой, Лесков, Чехов, Горький. А.Я.Толстой Язык, которым Российская держава великой части света повелевает, по его могуществу имеет природное изобилие, красоту и силу, чем ни единому европейско­му языку не уступает. И для того нет су мнения, чтобы российское слово не могло приведено быть в такое со­вершенства, каковому в других удивляемся. М. В. Ломоносов Наш русский язык, более всех новых, может быть, способен приблизиться к языкам классическим по своему богатству, силе, свободе расположения, обилию форм. Я. А. Добролюбов Что русский язык — один из богатейших языков в мире, в этом нет никакого сомнения. В. Г. Белинский Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о судьбах моей родины — ты один мне поддержка и опо­ра, о великий, могучий, правдивый и свободный рус­ский язык!., нельзя верить, чтобы такой язык не был дан великому народу! И. С. Тургенев Дивишься драгоценности нашего языка: что ни звук, то и подарок: все зернисто, крупно, как сам жем­чуг, и, право, иное названье еще драгоценней самой вещи. Н. В. Гоголь