прямоугольный равнобедреный треугольник-гепотинуза равна 0,15м : как найти его площадь. спасибо!

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Теорема Пифагора: а2 +b2=с2 Треугольник равнобедренный,катеты равны а=b 2а^2 = c^2 a2= c2:2 а=корень из (с2:2) а=корень из (15 * 15 : 2) а=корень из 225 : 2 а=корень из 112,5 а=10,62(см)- катет Sтреуг.= аh : 2 а=h Sтреуг.=10,62*10,62 :2 Sтреуг.=56,3(см2)