1)Решите неравество (x(x-3))/(x+1) больше =0 2)Запишите уравнение касательной к графику функции а)f(x)=2x^2+1/3^3 ,в точке с абцисой x0=-3 б)f(x)=(x+1)/(x-3) , в точке с абцисой x0=2 3)Найдите тангенс угла наклона к оси абцис ...
Алгебра
1)Решите неравество (x(x-3))/(x+1) больше =0 2)Запишите уравнение касательной к графику функции а)f(x)=2x^2+1/3^3 ,в точке с абцисой x0=-3 б)f(x)=(x+1)/(x-3) , в точке с абцисой x0=2 3)Найдите тангенс угла наклона к оси абцис касательной с графику функции f(x)=4cosx+x Проходящей через точку x0=П/6 4)Найдите угол наклона к оси абцис касательной к графику функции f(x)=3x^2(2x+5) в точке x0=-1
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