ребят помогите написать сочинение Срочно нужно Умоляю!!!Тлько Умоляю не из интернета и не из ГДЗ ОЧЕНЬ СРОЧНО  только не маленькое и не из интернета и не из ГДЗ ОЧЕНЬ СРОЧНО Сочинение -рассуждение на тему Л. Андреева "Кусака"...

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Леонид Андреев – один из самых самобытных и талантливых писателей начала 20 века. Его творчество пронизано философскими темами и мотивами. Одной из ведущих проблем его творчества была проблема добра и зла. Рассмотрим ее на примере рассказа Андреева «Кусака». В центре рассказа – история бездомной собаки, которая не видела в своей жизни ни ласки, ни любви, а встречалась лишь с человеческой жестокостью. Это наполнило Кусаку злобой и недоверием ко всему миру. Весной сюда приехала приличная, интеллигентная семья. Они приласкали собаку, дали ей имя. Главными героями произведения являются собака Кусака и девочка Леля. В первой части рассказа Кусака ещё бездомная собака, её никто не любит: «Она зализывала ушибы и раны и в одиночестве копила страх и злобу». Во второй части она знакомится с Лелей, постепенно привыкает к людям и совершенно меняется. От еды её шерсть начала лосниться. Кусака стала ленивой и ласковой, она поняла, что «если теперь кто-нибудь ударит ее, она уже не в силах будет впиться в тело обидчика своими острыми зубами: у нее отняли ее непримиримую злобу». Писатель показывает, как ласка, участие, добро меняет, буквально преображает любое живое существо. Но сезон закончился, и Кусаку бросили. Рассказ заканчивается всего одной фразой: «Собака выла…» Но этот рассказ не только о жестоком обращении с животным. Андреев показывает, что не может быть маленькой жестокости, маленького Зла. Начав с плохого обращения к собаке, Зло разрастается, переходит на людей, завладевает миром. Неслучайно поэтому в рассказе появляется эпизод с дурачком Илюшкой. Люди, способные на предательство домашнего любимца, на жестокое обращение с ними, могут также поступать со своими близкими, друзьями. Подтверждает это эпизод в начале рассказа, в котором говорится о пьяном человеке. Он ударил собаку на улице, а потом дома избил свою жену. Андреев показывает, что не может быть относительного Добра и Зла, маленького или большого. Все в мире взаимосвязано, малое дает начало большому, глобальному. Очень важно, чтобы это малое было Добро, способное преображать и изменять в лучшую сторону