что обозначают слова some any no
Английский язык
что обозначают слова some any no
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Some, any. no, а также их производные - все это неопределенные местоимения. Some и Any имеют схожий смысл (несколько, какой-то), но употребляются в разных случаях: some только в утвердительных предложениях, а any в отрицательных, вопросительных, и если мне не изменяет память, в условных. Some и Any употребляются как с неисчисляемыми, так и с исчисляемыми. Подмечу, что some может употребляться в вопросительных предложениях, в которых что-нибудь предлагается или выражается какая-нибудь просьба. Постараюсь привести понятный пример: Would you like some coffee? Не желаете ли кофе? Could you post some letter for me? Не могли бы вы доставить мне немного писем? Any также имеет значение любой, всякий. В этом случае предложение должно быть, подчеркну, должно быть утвердительным. Постараюсь привести еще пару примеров: I'm free all day. Call any time you like. Any student can tell you where the library is. No в сочетании с body, one и thing образует отрицательные местоимения nobody, no one (никто) и nothing (ничто). Тут важный момент, прошу обратить на это внимание: они всегда употребляются в утвердительном предложении, но имеют отрицательное значение. Ну и на последок парочку примеров: There was nobody in the room. (В комнате никого не было.) There was nothing to eat. (Есть было нечего.) Благодарю за внимание, надеюсь, теперь вам все понятно! :)
Гость:
some-используют в утвердительных предложениях.Оно переводится как несколько. any-используют в отрицательных или вопросительных предложениях.Оно переводится как немного или несколько.Не знаю правильно это или нет,но помоему правильно.
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