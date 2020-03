что обозначают слова some any no

Гость: Гость:

Some, any. no, а также их производные - все это неопределенные местоимения. Some и Any имеют схожий смысл (несколько, какой-то), но употребляются в разных случаях: some только в утвердительных предложениях, а any в отрицательных, вопросительных, и если мне не изменяет память, в условных. Some и Any употребляются как с неисчисляемыми, так и с исчисляемыми. Подмечу, что some может употребляться в вопросительных предложениях, в которых что-нибудь предлагается или выражается какая-нибудь просьба. Постараюсь привести понятный пример: Would you like some coffee? Не желаете ли кофе? Could you post some letter for me? Не могли бы вы доставить мне немного писем? Any также имеет значение любой, всякий. В этом случае предложение должно быть, подчеркну, должно быть утвердительным. Постараюсь привести еще пару примеров: I'm free all day. Call any time you like. Any student can tell you where the library is. No в сочетании с body, one и thing образует отрицательные местоимения nobody, no one (никто) и nothing (ничто). Тут важный момент, прошу обратить на это внимание: они всегда употребляются в утвердительном предложении, но имеют отрицательное значение. Ну и на последок парочку примеров: There was nobody in the room. (В комнате никого не было.) There was nothing to eat. (Есть было нечего.) Благодарю за внимание, надеюсь, теперь вам все понятно! :)