помогите русский пожалуйста подбери и запиши как можно больше глаголов к данным существительным. Кот мурлычит,умывается... Волны катятся,... Звёзды.... Роща.... С глаголами одной из групп составь предложение простое ...
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помогите русский пожалуйста подбери и запиши как можно больше глаголов к данным существительным. Кот мурлычит,умывается... Волны катятся,... Звёзды.... Роща.... С глаголами одной из групп составь предложение простое с однородными членами запиши предложение и нарисуй его схему
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
кот-играется валяется шатается,шевелится волны-катаются ,шевелятся , умывают , переживают звезды-падают,мерцают ,играют ,горят ,светят роща-зеленеет ,расцветает ,погибает ,увыдает Звезды горят ярко,но частично мерцают схему не смогу тебе нарисовать но думаю это легче простого
Гость:
Кот мурлычит, играется, лениво валяется, лакает молоко. Волны катятся, нахлынули, бушуют, накатывают, "облизывают" берег. Звезды сияют, сверкают, тускло мерцают. Пройти через рощу, устроить пикник в лесной рощице, кукушка лениво закукукула где-то в роще. Была ясная ночь. Звезды на небе ярко и сверкали, и сияли, и за светом этих звезд тускло мерцали отдаленные звездочки. Схема второго предложения: ( подл сказуемое, и сказуемое, и сказуемое.) подлежащее выдели как _ в своей схеме, а сказуемое двумя чертами.(здесь не представляется возможных сделать две черты.
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