помогите русский пожалуйста    подбери и запиши как можно больше глаголов к данным существительным.     Кот мурлычит,умывается... Волны катятся,... Звёзды.... Роща....     С глаголами одной из групп составь предложение простое ...

Гость: Гость:

Кот мурлычит, играется, лениво валяется, лакает молоко. Волны катятся, нахлынули, бушуют, накатывают, "облизывают" берег. Звезды сияют, сверкают, тускло мерцают. Пройти через рощу, устроить пикник в лесной рощице, кукушка лениво закукукула где-то в роще. Была ясная ночь. Звезды на небе ярко и сверкали, и сияли, и за светом этих звезд тускло мерцали отдаленные звездочки. Схема второго предложения: ( подл сказуемое, и сказуемое, и сказуемое.) подлежащее выдели как _ в своей схеме, а сказуемое двумя чертами.(здесь не представляется возможных сделать две черты.