sin 5x sin x =sin 7x sin 3x
Алгебра
sin 5x sin x =sin 7x sin 3x
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1/2 (cos(4 x)-cos(6 x)) = 1/2 (cos(4 x)-cos(10 x)) sin^2(x) (2 cos(2 x)+2 cos(4 x)+1) = sin^2(x) (2 cos(2 x)+1) (2 cos(2 x)+2 cos(4 x)+2 cos(6 x)+1) x = 0 x = pi n, n element Z x = -pi x = pi n-pi/2, n element Z
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