ОПРЕДЕЛИТЕ состав атомов изотопов кислорода; 16О 17О 18О

Химия
ОПРЕДЕЛИТЕ состав атомов изотопов кислорода; 16О 17О 18О
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
16O - 8 протонов, 8 электронов, 8 нейтронов  170 - 8 протонов, 8 электронов, 9 нейтронов 18О - 8 протонов, 8 электронов, 10 нейтронов
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