сумма двух чисел равна 58. первое число на 8 больше второго .Найдите эти числа.

Математика
сумма двух чисел равна 58. первое число на 8 больше второго .Найдите эти числа.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х- первое число х-8 -второе число х+х-8=58 2х=58+8 2х=66 х=33 -первое число 58-33=25- второе
Гость:
 х + 8 первое число х второе число х+х+8 = 58 2х+8 =58 2х= 58 - 8  2х= 50  х= 50 : 2 х= 25 второе число 25 + 8 = 33  первое число.  
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