катер прошел против течения реки 4км и по озеру 10км затратив на весь путь 1час. скорость течения реки равна 3км\ч тогда собственная скорость катера равна...

Пусть х км/ч скорость катера ,(х-3) км/ч скорость катера против теения , (4/х-3+ 10/х)ч затритил катер на весь путь , известно , что на весь путь он затратил 1 час 4/х-3+10/х=1 4х+10х-30=х*2 -3х Д=289-120=169 = 13*2 х1=17-13/2=2 х2=17+13/2=15(км/ч) Ответ 15

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х км/час - собственная скорость катера х-3 - скорость катера против течения 4/ Х-3 +10/Х=1 4/ Х-3 +10/Х-1=0 Приведём к общему знаменателю: (х-3)*х 4х+10х-30-х²+3х / (х-3)*х =0 -х²+17х-30=0 и (х-3)*х≠0 D = b2 - 4ac =289 - 120 =169 = 132 х1=-17+13 / -2 =2 (не подходит к условию задачи, т.к. х-3 - скорость катера против течения, а скорость не может быть -1) х2=-17-13 / -2 =15 км/час скорость катера