Гемофилия у человека обусловленна рецессивным геном сцепленным с X хромосомой. У здоровых родителей родился 1 здоровый сын и 3 здоровые дочери,а 1 сын-гемофилик.Какова вероятность рождения детей гемофиликов ,если они выйдут зам...

Биология
Гемофилия у человека обусловленна рецессивным геном сцепленным с X хромосомой. У здоровых родителей родился 1 здоровый сын и 3 здоровые дочери,а 1 сын-гемофилик.Какова вероятность рождения детей гемофиликов ,если они выйдут замуж за здорового мужчину??
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Задачу дословно нормально напиши.  Какова вероятность рождения детей гемофиликов, если они выйдут замуж за здорового мужчину? Кто? Дочери? Там могут быть как гомо, так и гетерозиготы.   Xg - гемофилия XG - норма   P   XGXg  *  XGY G   XG  Xg  *  XG Y F   XGXG, XGY, XGXg, XgY   Здоровая девочка, здоровый мальчик, здоровая девочка-носитель, больной мальчик.   
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