Гемофилия у человека обусловленна рецессивным геном сцепленным с X хромосомой. У здоровых родителей родился 1 здоровый сын и 3 здоровые дочери,а 1 сын-гемофилик.Какова вероятность рождения детей гемофиликов ,если они выйдут зам...
Биология
Гемофилия у человека обусловленна рецессивным геном сцепленным с X хромосомой. У здоровых родителей родился 1 здоровый сын и 3 здоровые дочери,а 1 сын-гемофилик.Какова вероятность рождения детей гемофиликов ,если они выйдут замуж за здорового мужчину??
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Задачу дословно нормально напиши. Какова вероятность рождения детей гемофиликов, если они выйдут замуж за здорового мужчину? Кто? Дочери? Там могут быть как гомо, так и гетерозиготы. Xg - гемофилия XG - норма P XGXg * XGY G XG Xg * XG Y F XGXG, XGY, XGXg, XgY Здоровая девочка, здоровый мальчик, здоровая девочка-носитель, больной мальчик.
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