Для организмов какого царства характерно почвенное и воздушное питание?
Биология
Для организмов какого царства характерно почвенное и воздушное питание?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Для организмов царства растений.
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