радиус окружности вписанный в правильный четырехугольник равен 4 см. найти отношение периметра данного четырехугольника к длине описанной окркжности
Математика
радиус окружности вписанный в правильный четырехугольник равен 4 см. найти отношение периметра данного четырехугольника к длине описанной окркжности
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Правильный четырехугольник есть квадрат. Существует формула нахождения периметра квадрата через вписанную в него окружность: P = 8r P = 8*4 = 32 (см) Длина окружности: C = 2πR C = 2*π*4 = 8π Отношение периметра квадрата к длине окружности: 32/8π = 4π Ответ: 4π
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