Жил в советские времена Мегамозг, у него было две монеты общей суммой 15 копеек, причем, одна из монет была не пятикопеечной. Что это были за монеты?

История
Жил в советские времена Мегамозг, у него было две монеты общей суммой 15 копеек, причем, одна из монет была не пятикопеечной. Что это были за монеты?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это 10коп и 5 коп. 10коп. - это не  пятикопеечная монета
Гость:
Монеты бывают номиналом 1 коп., 5 коп., 10 коп. и 50 коп.   В сумме 15 копеек из двух монет можно получить только монетами 10 и 5 копеек   10 коп.+5 коп.=15 коп.   Исходя из условия задачи, что одна из монет не 5 копеек (пятикопеечная), следовательно монета 10 копеек, а вторая 5 копеек   Ответ: 10 и 5 копеек.
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