Жил в советские времена Мегамозг, у него было две монеты общей суммой 15 копеек, причем, одна из монет была не пятикопеечной. Что это были за монеты?

Это 10коп и 5 коп. 10коп. - это не пятикопеечная монета

Гость: Гость:

Монеты бывают номиналом 1 коп., 5 коп., 10 коп. и 50 коп. В сумме 15 копеек из двух монет можно получить только монетами 10 и 5 копеек 10 коп.+5 коп.=15 коп. Исходя из условия задачи, что одна из монет не 5 копеек (пятикопеечная), следовательно монета 10 копеек, а вторая 5 копеек Ответ: 10 и 5 копеек.