45 в степени n+3 делить на 3 в степени 2n+3 умноженное на 5 в степени n+1
Алгебра
45 в степени n+3 делить на 3 в степени 2n+3 умноженное на 5 в степени n+1
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
45^(n+3)=9^(n+3) *5^(n+3)=3^(2n+6) *5^(n+3)=3^(2n+3) *3^3 *5^(n+1) *5^2= =675* 3^(2n+3) *5^(n+1) весь пример: 45^(n+3)/{3^(2n+3) *5^(n+1)}=675* 3^(2n+3) *5^(n+1)/{3^(2n+3) *5^(n+1)}=675
Гость:
45 раскладываем на множители 5 и 3^2 ( три в степени 2) (3^2)^n+3 x 5^n+3 ________________ =в числителе возводим степень в степень и сокращаем = 3^2n+3 x 5^n+1 степени с одинаковыми основаниями 3^2n+6 x 5^n+3 ______________ = 3^3 x 5^2= 27 x 25 =675 3^2n+3 x 5^n+1
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