как решить квадратичную функцию!!! Y=x*x+4*x  

Алгебра
как решить квадратичную функцию!!! Y=x*x+4*x  
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Y=x*x+4*x  x*x+4*x=0 х(х+4)=0 х=0 или х=-4 ответ х1=0  х2=-4 
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