как решить квадратичную функцию!!! Y=x*x+4*x
Алгебра
как решить квадратичную функцию!!! Y=x*x+4*x
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Y=x*x+4*x x*x+4*x=0 х(х+4)=0 х=0 или х=-4 ответ х1=0 х2=-4
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