4. Купили 0,8 кг колбасы и 0,3 кг сыра. За всю покупку за-платили 25,56 р. Известно, что 1 кг колбасы дешевле 1 кг сыра на 4,9 р. Сколько стоит 1 кг сыра?

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задача решается с помощью уравнения Пусть х - стоит 1кг сыра,Известно, что 1 кг колбасы дешевле 1 кг сыра на 4,9 р. тогда х-4,9 - стоит 1кг колбасы.По условию задачи известно ,что за всю покупку заплатили 25,56.Составим и решим уравнение 0,3х+(х-4,9)*0,8=25,56 0,3х+0,8х-3,92=25,56 1,1х =25,56+3,92 1,1х=29,48 х=29,48:1,1 х=26,8 р.- стоит 1кг сыра х-4,9 р. =26,8-4,9=21,9- стоит 1кг колбасы ответ:26,8 стоит 1кг сыра нам же надо было узнать за сыр вот мы в уравнении и узнали ,а за колбасу это я так чтоб знать сколько стоит колбаса