4. Купили 0,8 кг колбасы и 0,3 кг сыра. За всю покупку за-платили 25,56 р. Известно, что 1 кг колбасы дешевле 1 кг сыра на 4,9 р. Сколько стоит 1 кг сыра?
Математика
4. Купили 0,8 кг колбасы и 0,3 кг сыра. За всю покупку за-платили 25,56 р. Известно, что 1 кг колбасы дешевле 1 кг сыра на 4,9 р. Сколько стоит 1 кг сыра?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х р.- стоит 1кг колбасы х+4,9 р. - стоит 1кг сыра 0,8х+(х+4,9)*0,3=25,56 0,8х+0,3х+1,47=25,56 1,1х =25,56-1,47 1,1х=24,09 х=21,9 р.- стоит 1кг колбасы х+4,9 р. =21,9+4,9=26,8 р.- стоит 1кг сыра
Гость:
задача решается с помощью уравнения Пусть х - стоит 1кг сыра,Известно, что 1 кг колбасы дешевле 1 кг сыра на 4,9 р. тогда х-4,9 - стоит 1кг колбасы.По условию задачи известно ,что за всю покупку заплатили 25,56.Составим и решим уравнение 0,3х+(х-4,9)*0,8=25,56 0,3х+0,8х-3,92=25,56 1,1х =25,56+3,92 1,1х=29,48 х=29,48:1,1 х=26,8 р.- стоит 1кг сыра х-4,9 р. =26,8-4,9=21,9- стоит 1кг колбасы ответ:26,8 стоит 1кг сыра нам же надо было узнать за сыр вот мы в уравнении и узнали ,а за колбасу это я так чтоб знать сколько стоит колбаса
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
хорда стягивает дугу окружности в 104 градуса. Найдите угол между этой хордой и касательной к окружности, проведенной в точке М. Ответ дайте в град...
Математика
радиус окружности вписанный в правильный четырехугольник равен 4 см. найти отношение периметра данного четырехугольника к длине описанной окркжности
История
Жил в советские времена Мегамозг, у него было две монеты общей суммой 15 копеек, причем, одна из монет была не пятикопеечной. Что это были за монеты?