Волчонок Афоня слыл в лесной чаще настоящим франтом. Лесным жителям казалось, что одежды у Афони видимо – невидимо и он каждый день выходит в новом наряде. А на самом деле у Афони было всего три комбинезона: в розово-фиоле...
История
Волчонок Афоня слыл в лесной чаще настоящим франтом. Лесным жителям казалось, что одежды у Афони видимо – невидимо и он каждый день выходит в новом наряде. А на самом деле у Афони было всего три комбинезона: в розово-фиолетовую клеточку, синий и черный. Рубашек у Афонии было тоже три: зеленая, фиолетовая и белая. Без шляпы на улицу Афоня не выходил, хотя шляп у него было всего две: зеленая и коричневая. Сколько дней подряд Афоня может выходить в новом наряде, если считать, что замена любого элемента его наряда (хоть комбинезона, хоть рубашки, хоть шляпы) уже дают новый наряд?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
с 1 рубашкой он может сделать 9 разных нарядов ( к каждому комбенезону по 3 шляпы) значит с 3 рубашками он может сделать 27 (3*3*3)
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