Веселый повар Тимофей решил сварить заморский суп. Чтобы суп получился вкусным, нужно все делать точно по рецепту! По рецепту для варки супа нужно взять 4 литра воды. У Тимофея есть только пятилитровый котел и трехлитровая банк...

История

Веселый повар Тимофей решил сварить заморский суп. Чтобы суп получился вкусным, нужно все делать точно по рецепту! По рецепту для варки супа нужно взять 4 литра воды. У Тимофея есть только пятилитровый котел и трехлитровая банка, которыми он может воспользоваться для переливания воды. Тимофей очень хотел сварить суп, и у него это получилось! Как с помощью пятилитрового котла и трехлитровой банки Тимофею удалось отмерить ровно 4 литра воды?

Автор: Гость