Веселый повар Тимофей решил сварить заморский суп. Чтобы суп получился вкусным, нужно все делать точно по рецепту! По рецепту для варки супа нужно взять 4 литра воды. У Тимофея есть только пятилитровый котел и трехлитровая банк...

История
Веселый повар Тимофей решил сварить заморский суп. Чтобы суп получился вкусным, нужно все делать точно по рецепту! По рецепту для варки супа нужно взять 4 литра воды. У Тимофея есть только пятилитровый котел и трехлитровая банка, которыми он может воспользоваться для переливания воды. Тимофей очень хотел сварить суп, и у него это получилось!   Как с помощью пятилитрового котла и трехлитровой банки Тимофею удалось отмерить ровно 4 литра воды? 
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тимофей набрал в банку 3 литра воды и вылил в котел.Еще раз набрал в банку и опять в котел.1 литр в котел не вместился.Вылив воду из котла,залил литр из банки.И еще раз наполнив банку вылил з литра в котел.В результате:3+1=4
Гость:
Или наливает Пять литров в пятилитровую и выливает все в банку трехлитовую у него осается два литра потом делаеть еше раз так же и у него получается 4 литра.
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