Очень срочно надо!!!Одна бригада рабочих может заасфальтировать 15 км шоссейной дороги за 30 дней,а другая за 60 дней.За сколько дней могут заасфальтировать эту дорогу обе бригады,работая вместе?
Математика
Очень срочно надо!!!Одна бригада рабочих может заасфальтировать 15 км шоссейной дороги за 30 дней,а другая за 60 дней.За сколько дней могут заасфальтировать эту дорогу обе бригады,работая вместе?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)15:30=0.5км(500м) дороги/день-заасфальтирует 1-ая бригада. 2)15:60=0.25км(250м)-дорого/день-заасфальтирует 2-ая бригада. 3)0.5+0.25=0.75км(750м) дороги/день-заасфальтируют всместе. 4)15:0.75=за 20дней-заасфальтируют вместе.
Гость:
1.15:30=0,5(км) делает в 1 день 1 бригада 2.15:60=0,25(км) делает в день 2 бригата 3.0,5+0,25=0,75(км)делают 1и 2 бригады вместе в 1 день 4.15:0,75=20(д)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Волчонок Афоня слыл в лесной чаще настоящим франтом. Лесным жителям казалось, что одежды у Афони видимо – невидимо и он каждый день выходит в...
История
В лесной школе объявлен набор учеников в первый класс! Тетушка Сова записывает всех желающих. Перед ней собралась целая очередь из зверят. Зайчонок...
История
Веселый повар Тимофей решил сварить заморский суп. Чтобы суп получился вкусным, нужно все делать точно по рецепту! По рецепту для варки супа нужно ...
Геометрия
В прямоугольном треугольнике окружность делит гипотенузу и катет пополам. В каком соотношении находится касательная к другому катету?