Очень срочно надо!!!Одна бригада рабочих может заасфальтировать 15 км шоссейной дороги за 30 дней,а другая за 60 дней.За сколько дней могут заасфальтировать эту дорогу обе бригады,работая вместе?

Математика

Очень срочно надо!!!Одна бригада рабочих может заасфальтировать 15 км шоссейной дороги за 30 дней,а другая за 60 дней.За сколько дней могут заасфальтировать эту дорогу обе бригады,работая вместе?

Автор: Гость