Конец стрелки,указывающий на южный магнитный полюс Земли является...
Физика
Конец стрелки,указывающий на южный магнитный полюс Земли является...
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Конец стрелки,указывающий на южный магнитный полюс Земли является условной точкой на земной поверхности, в которой магнитное поле Земли направлено строго вертикально вверх (под углом 90° к поверхности). Следует отметить, что с физической точки зрения этот полюс является «северным», поскольку притягивает южный полюс стрелки компаса.
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