место букв поставить цифри А+АБ+АБВ=БАБ

Математика
место букв поставить цифри А+АБ+АБВ=БАБ
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А=8, Б=9, В=2 А+АБ+АБВ=БАБ 8+89+892=989
Гость:
а=8 б=9 в=2 8+89+892=989
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