При каких значениях а верно неравенство -а больше а?

Математика
При каких значениях а верно неравенство -а больше а?
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Гость:
при а меньших 0 тоесть при а<0 строго 
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