При каких значениях а верно неравенство -а больше а?
Математика
При каких значениях а верно неравенство -а больше а?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
при а меньших 0 тоесть при а<0 строго
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