тема : ПИРАМИДЫ)))) ЗАДАЧА) 1)Периметр основания правильной треугольной пирамиды равен 18 корней из 3 см , а её высота 4  см , а апофема пирамиды - 5 см .  Найдите площадь боковой поверхности ,  площадь полной поверхности и обь...

Гость: Гость:

1)Площадь бок.пов. прав пирамиды равна S= 0,5*Р*h, где Р- периметр основания, h - апофема, тогда S =0,5*18 корень из 3*5 =45*корень из 3(см^2). 2) Площадь полной поверхности- сумма площадей основания и бок.пов-сти: S осн.= а^2*корень из 3/4. где а- сторона основания a= P/3=18*корень из 3/3= 6*корень из 3 S осн = (6*корень из 3)^2*корень из 3/ 4=27*корень из 3 Тогда S полн.= 45* корень из 3+ 27*корень из 3=72*корень из 3 (см^2). 3)Объём пирамиды равен одной трети произведения площади основания на высоту: V = S осн.*Н/3= 27* корень из 3*4 = 108*корень из 3(см^2). 2. V = S осн.*Н/3= 3* корень из 3 , т.к. Н=1, то S осн.*1/3= 3* корень из 3 (! Умножим обе части рав-ва на 3) S осн.= 9* корень из 3 S осн.= а^2*корень из 3/4 =9* корень из 3 а^2*корень из 3/4 =9* корень из 3 а^2*корень из 3/4 =9* корень из 3 а^2 =36 a=6, тогда Р= 3*6=18 S бок= 0,5*Р*h =0,5*18*1=9(см^2).