В правильной четырехугольной пирамиде КАВСД, все ребра которой равны 1, найдите косинус угла между плоскостями КАД И ВСМ, где М-середина ребра АК
Геометрия
В правильной четырехугольной пирамиде КАВСД, все ребра которой равны 1, найдите косинус угла между плоскостями КАД И ВСМ, где М-середина ребра АК
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