Диагональное сечение правильной четырехугольной призмы имеет площадь Q.Найдите площадь боковой поверхности призмы,
Геометрия
Диагональное сечение правильной четырехугольной призмы имеет площадь Q.Найдите площадь боковой поверхности призмы,
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть сторона основания призмы равна а, высота равна b. Тогда диагональ основания равна а*(корень из2).(эта формула действует для всех правильных 4-угольных фигур) Q = а*(корень из2)*b. a*b = Q/(корень из2) = (Q*(корень из2)/2. Площадь боковой поверхности равна (P осн.)*b = 4*a*b = 4*Q*(корень из2)/2.
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