Диагональное сечение правильной четырехугольной призмы имеет площадь Q.Найдите площадь боковой поверхности призмы,

Геометрия
Диагональное сечение правильной четырехугольной призмы имеет площадь Q.Найдите площадь боковой поверхности призмы,
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть сторона основания призмы равна а, высота равна b. Тогда диагональ основания равна а*(корень из2).(эта формула действует для всех правильных 4-угольных фигур)  Q = а*(корень из2)*b. a*b = Q/(корень из2) = (Q*(корень из2)/2. Площадь боковой поверхности равна (P осн.)*b = 4*a*b = 4*Q*(корень из2)/2.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
4. Поставить глаголы в скобках в нужную форму сослагательного наклонения. If I were you, I (to forgive) him. If he had not received the letter, he ...
Ответить
Алгебра
тема(интегралы и его применения) Графік якої з первисніх функцій f(x)=x^4 проходить через точку A(1; 2(1/5)) ?
Ответить
Математика
При каких значениях а верно неравенство -а>а?
Ответить
Английский язык
Ответьте на вопросы, желательно переведите их. 1. Do you take enough exercise? What exersise? How often do you go to the stadium? to the swimming b...
Ответить
Геометрия
тема : ПИРАМИДЫ)))) ЗАДАЧА) 1)Периметр основания правильной треугольной пирамиды равен 18 корней из 3 см , а её высота 4  см , а апофема пирамиды -...
Ответить