турист проехал на автомобиле 8ч30мин со скоростью 74.8 км /ч ,а остальную часть пути на велосипеде -со скоростью 12.7км/ч. Сколько времени он путешествовал ,если всего проделал путь в 714км 500 м ?

Математика

турист проехал на автомобиле 8ч30мин со скоростью 74.8 км /ч ,а остальную часть пути на велосипеде -со скоростью 12.7км/ч. Сколько времени он путешествовал ,если всего проделал путь в 714км 500 м ?

Автор: Гость