турист проехал на автомобиле 8ч30мин со скоростью 74.8 км /ч ,а остальную часть пути на велосипеде -со скоростью 12.7км/ч. Сколько времени он путешествовал ,если всего проделал путь в 714км 500 м ?
Математика
турист проехал на автомобиле 8ч30мин со скоростью 74.8 км /ч ,а остальную часть пути на велосипеде -со скоростью 12.7км/ч. Сколько времени он путешествовал ,если всего проделал путь в 714км 500 м ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 74,8 км/ч*8,5 ч = 635,8 км проехал на а/м 2) 714,5км-635,8км=78,7 км проехал на велосипеде 3) 78,7 км : 12,7 км/ч =6,2 часа ехал на велосипеде 4) 8,5+6,2=14,7 ч =14ч42мин путешествовал турист
Гость:
1) 8.5*74.8 = 635.8 (км)-турист проехал на автомобиле. 2) 714,5-635,8 = 78,7 (км)-турист проехал на велосипеде. 3) 78,7/12,7 = 6,2 (часа)-ехал на велосипеде. 4) 6,2+8,5 = 14,7 (часа)-путешествовал турист. Ответ: 14часов 42 минуты путешествовал турист.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
В правильной четырехугольной пирамиде КАВСД, все ребра которой равны 1, найдите косинус угла между плоскостями КАД И ВСМ, где М-середина ребра АК
Геометрия
Диагональное сечение правильной четырехугольной призмы имеет площадь Q.Найдите площадь боковой поверхности призмы,
Английский язык
4. Поставить глаголы в скобках в нужную форму сослагательного наклонения. If I were you, I (to forgive) him. If he had not received the letter, he ...
Алгебра
тема(интегралы и его применения) Графік якої з первисніх функцій f(x)=x^4 проходить через точку A(1; 2(1/5)) ?