1)Двор разбит на 100 равных частей. Часть площади двора, закрашенная на рисунке 159, отведена под стоянку машин (4%). Найдите площадь двора, если стоянка занимает 146,4 м"2". 2)Масса медвежонка составляет 15% массы белого медв...

Математика

1)Двор разбит на 100 равных частей. Часть площади двора, закрашенная на рисунке 159, отведена под стоянку машин (4%). Найдите площадь двора, если стоянка занимает 146,4 м"2". 2)Масса медвежонка составляет 15% массы белого медведя. Найдите массу белого медведя, если масс медвежонка 120 кг. 3)В школе 700 учащихся. Среди них 357 мальчиков. Сколько процентов учащихся этой школы составляют мальчики?

Автор: Гость