1)Двор разбит на 100 равных частей. Часть площади двора, закрашенная на рисунке 159, отведена под стоянку машин (4%). Найдите площадь двора, если стоянка занимает 146,4 м"2". 2)Масса медвежонка составляет 15% массы белого медв...
Математика
1)Двор разбит на 100 равных частей. Часть площади двора, закрашенная на рисунке 159, отведена под стоянку машин (4%). Найдите площадь двора, если стоянка занимает 146,4 м"2". 2)Масса медвежонка составляет 15% массы белого медведя. Найдите массу белого медведя, если масс медвежонка 120 кг. 3)В школе 700 учащихся. Среди них 357 мальчиков. Сколько процентов учащихся этой школы составляют мальчики?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 146.4 кв.м - 4% х кв.м - 100% х= 146,4 * 100/4 х=3660 кв.м Ответ: площадь двора 3660 кв.м 2)х кг масса белого медведя 0,15х - масса медвежонка 0,15х=120 х=120/15 х= 800 кг масса белого медведя 3)357 мальчиков - х% 700 учащихся - 100% х=357*100/700 х=51% составляют мальчики
Гость:
1. 146,4-4% х- 100% х=146,4/100*4= 3660кв.м- площадь двора 2.120-15% х-100% х=120*100/15=800кг- масса белого медведя 3.700-100% 357-х% х=357*100/700= 51% -составляют мальчики
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