1)Двор разбит на 100 равных частей. Часть площади двора, закрашенная на рисунке 159, отведена под стоянку машин (4%). Найдите площадь двора, если  стоянка занимает 146,4 м"2". 2)Масса медвежонка составляет 15% массы белого медв...

Математика
1)Двор разбит на 100 равных частей. Часть площади двора, закрашенная на рисунке 159, отведена под стоянку машин (4%). Найдите площадь двора, если  стоянка занимает 146,4 м"2". 2)Масса медвежонка составляет 15% массы белого медведя. Найдите массу белого медведя, если масс медвежонка 120 кг. 3)В школе 700 учащихся. Среди них 357 мальчиков. Сколько процентов учащихся этой школы составляют мальчики?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 146.4 кв.м - 4%        х кв.м    - 100%      х= 146,4 * 100/4   х=3660 кв.м Ответ: площадь двора 3660 кв.м   2)х кг масса белого медведя    0,15х - масса медвежонка    0,15х=120    х=120/15    х= 800 кг масса белого медведя   3)357 мальчиков - х%    700 учащихся   - 100%   х=357*100/700 х=51% составляют мальчики  
Гость:
 1. 146,4-4%      х-  100% х=146,4/100*4= 3660кв.м- площадь двора 2.120-15% х-100% х=120*100/15=800кг- масса белого медведя  3.700-100% 357-х% х=357*100/700= 51% -составляют мальчики
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Добудьте із кристалогідрату MgSO4 помножено на 7 H2O розчин магній хлорид
Ответить
Математика
турист проехал на автомобиле 8ч30мин со скоростью 74.8 км /ч ,а остальную часть пути на велосипеде -со скоростью 12.7км/ч. Сколько времени он путеш...
Ответить
Геометрия
 В правильной четырехугольной пирамиде КАВСД, все ребра которой равны 1, найдите косинус угла между плоскостями КАД И ВСМ, где М-середина ребра АК
Ответить
Геометрия
Диагональное сечение правильной четырехугольной призмы имеет площадь Q.Найдите площадь боковой поверхности призмы,
Ответить
Английский язык
4. Поставить глаголы в скобках в нужную форму сослагательного наклонения. If I were you, I (to forgive) him. If he had not received the letter, he ...
Ответить