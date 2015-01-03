((2*10^2015+1)/3)^2 Сколько различных цифр участвует в записи числа, равному выражению
Математика
((2*10^2015+1)/3)^2 Сколько различных цифр участвует в записи числа, равному выражению
Ответ(ы):
Гость:
Ответ:Три цифры 4,8,9 2*10^2015+1=2000....0001 (2014 нулей) 20000...0001/3=666...667 (2014 шестерок) 6666..667^2=4444....4448888....8887 (2015 четверок и 2014 восьмерок и Одна Семерка)
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